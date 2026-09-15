फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Chants of 'Ganpati Bappa' echoed in Sector-6; devotees swayed to the devotional songs.

Panchkula News: सेक्टर-6 में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे, भजन संध्या में झूमे श्रद्धालु

Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
Chants of 'Ganpati Bappa' echoed in Sector-6; devotees swayed to the devotional songs.
पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल ने परिवार के साथ की गणेश प्रतिमा की स्थापना, 16 सितंबर को होगा विसर्जन
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पंचकूला के सेक्टर-6 में गणेश महोत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। पूर्व महापौर कुलभूषण गोयल की ओर से आयोजित महोत्सव में सोमवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। शाम को हुई भजन संध्या में श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे और गणपति बप्पा के जयकारे गूंजते रहे। महोत्सव का समापन 16 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ होगा।

प्रतिमा स्थापना के दौरान कुलभूषण गोयल ने अपनी धर्मपत्नी अंजु गोयल, बेटे मयंक, पुत्रवधू नेहा और पौत्र भाविक के साथ गणेश जी की पूजा-अर्चना की। इसके बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुषमा शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में पहुंचे और भगवान श्री गणेश के चरणों में शीश नवाया।
विज्ञापन


15 सितंबर को सुंदरकांड, 16 को विसर्जन
15 सितंबर: सुबह 10 बजे गणेश पूजा के बाद सुंदरकांड पाठ होगा। शाम को प्रसिद्ध गायक प्रदीप जी भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे।
16 सितंबर: सुबह 10 बजे गणेश पूजा, दोपहर 1 बजे प्रसाद वितरण और शाम 4:30 बजे गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed