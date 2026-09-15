मोरनी में हादसा: मांदना गांव के पास देर रात खाई में गिरी आर्टिगा कार, एक युवक की माैत; चार गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, मोरनी Published by: Nivedita Updated Tue, 15 Sep 2026 10:00 AM IST
सार
कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से एक की माैत हो गई। चार गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग चंडीगढ़ के बहलाना एरिया के बताए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विस्तार
मोरनी के मांदना गांव के पास देर रात एक आर्टिगा कार खाई में गिर गई। कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से एक की माैत हो गई। चार गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग चंडीगढ़ के बहलाना एरिया के बताए जा रहे हैं।
विज्ञापन