मोरनी में हादसा: मांदना गांव के पास देर रात खाई में गिरी आर्टिगा कार, एक युवक की माैत; चार गंभीर

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मोरनी के मांदना गांव के पास देर रात एक आर्टिगा कार खाई में गिर गई। कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से एक की माैत हो गई। चार गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग चंडीगढ़ के बहलाना एरिया के बताए जा रहे हैं।