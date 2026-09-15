फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   accident in morni car plunges into gorge near Mandna village

मोरनी में हादसा: मांदना गांव के पास देर रात खाई में गिरी आर्टिगा कार, एक युवक की माैत; चार गंभीर

Tue, 15 Sep 2026 10:00 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मोरनी
संवाद न्यूज एजेंसी, मोरनी Published by: Nivedita Updated Tue, 15 Sep 2026 10:00 AM IST
सार

कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से एक की माैत हो गई। चार गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग चंडीगढ़ के बहलाना एरिया के बताए जा रहे हैं।  

विज्ञापन
accident in morni car plunges into gorge near Mandna village
accident - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मोरनी के मांदना गांव के पास देर रात एक आर्टिगा कार खाई में गिर गई। कार में पांच लोग सवार थे। इनमें से एक की माैत हो गई। चार गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग चंडीगढ़ के बहलाना एरिया के बताए जा रहे हैं।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed