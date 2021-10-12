Panchkula News: काली झंडी दिखाने पर युवक की पिटाई का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

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याचिकाकर्ता का कहना है कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में उसी विभाग से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना उचित नहीं है। उन्होंने घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से अब तक की जांच की स्थिति रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने सरकार से शिकायत मिलने के बाद की गई कार्रवाई और जांच के स्तर की जानकारी मांगी है।जांच की मौजूदा स्थिति :सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। सरकार ने जांच की मौजूदा स्थिति से भी अदालत को अवगत कराया। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने अब तक हुई जांच की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेरों गांव में आयोजित किया गया था। आरोप है कि मोहन जीत सिंह ने कार्यक्रम स्थल के पीछे एक मकान की छत से मुख्यमंत्री के काफिले की ओर काली झंडी दिखाई थी।