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Panchkula News: कारोबारी राहुल गांधी को कोर्ट से झटका, धोखाधड़ी का आरोप खारिज

Sat, 29 Aug 2026 01:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:02 AM IST
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Businessman Rahul Gandhi suffers setback from court, fraud charges dismissed
4.46 करोड़ के स्टॉक गबन और चार लाख की धोखाधड़ी का था आरोप
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सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत का बरी करने का फैसला रखा बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। करीब 4.46 करोड़ रुपये के स्टॉक गबन और चार लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चंडीगढ़ निवासी कारोबारी राहुल गांधी को जिला अदालत से राहत नहीं मिली। गांधी ने जीरकपुर निवासी परवीन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद परवीन कुमार को बरी कर दिया था। इस फैसले को राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सेशंस कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर परवीन कुमार को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अदालत ने निचली अदालत के 30 मार्च 2019 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कारोबारी राहुल गांधी की अपील परवीन कुमार के पक्ष में फैसले के साथ समाप्त हो गई।
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