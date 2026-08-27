Panchkula News: राखी पर भाजपा की आधी आबादी को साधने की कवायद

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महिलाओं से राखी बंधवाकर सुरक्षा का भरोसा, उपहार में बांटे सूटअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। राखी के त्योहार के अवसर पर भाजपा ने पंजाब में महिला मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है।