Panchkula News: खेलो इंडिया की तैयारी में जुटे बास्केटबॉल खिलाड़ी

विज्ञापन





संवाद न्यूज एजेंसी



पंचकूला। सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल खिलाड़ी आगामी खेलो इंडिया और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हैं। खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए स्टेडियम में नियमित अभ्यास के साथ अभ्यास मैच भी करवाए जा रहे हैं। इनमें खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। कोच अमरजीत कौर की देखरेख में आयोजित इन मैचों के दौरान खिलाड़ियों की गेंद पर पकड़, पास देने की तकनीक, निशाना लगाने की क्षमता और बचाव व आक्रमण के तरीकों को परखा जा रहा है। साथ ही टीम के बीच तालमेल और आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कोच अमरजीत कौर खिलाड़ियों को मैच के दौरान होने वाली गलतियों के बारे में समझाकर उनमें सुधार के तरीके बता रही हैं। अभ्यास मैचों के माध्यम से खिलाड़ियों को वास्तविक मुकाबले जैसा अनुभव दिया जा रहा है, ताकि वे अपनी कमजोरियों को पहचान सकें। खिलाड़ियों को तेजी से निर्णय लेने, सही समय पर पास देने और टीम भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नियमित अभ्यास और मैचों के जरिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है।

ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अभ्यास मैचों से परखी जा रही खिलाड़ियों की तकनीक और टीम भावना