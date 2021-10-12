Panchkula News: सड़क की बदहाली से पिंजौर-कालका में कारोबार ठप

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जगह-जगह गड्ढों और जलभराव से सहमे ग्राहकव्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठाए सवालसंवाद न्यूज एजेंसीपिंजौर। सड़क की बदहाली से पिंजौर-कालका में कारोबार ठप हो गया है और दुकानदारों का कहना है कि रोड ठीक होगी तभी व्यापार को मंदी से राहत मिलेगी। मुख्य सड़क पर बने गड्ढों, उखड़ी परत और जलभराव के कारण ग्राहकों ने बाजार का रुख करना कम कर दिया है, जिससे स्थानीय दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिंजौर और कालका को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग व्यापार की रीढ़ है, लेकिन इसकी अनदेखी से दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानदारों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण मरम्मत की मांग की है।दो महीने का समय बढ़ा रहा दुकानदारों की चिंताव्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सड़क की मरम्मत में अभी करीब दो महीने का समय लगने की बात कही जा रही है। दुकानदारों का मानना है कि मरम्मत का काम जितना लंबा खिंचेगा, स्थानीय व्यापार को उतना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों आगे त्योहारों का समया आ रहा है।कोटग्राहकों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है और जर्जर सड़क के कारण लोग आने से कतरा रहे हैं। पिंजौर-कालका को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क व्यापार की रीढ़ है, फिर भी नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहे। - बिपुल बंसल, दुकानदार पिंजाैरकोटनालों की ऊंचाई सड़क से ज्यादा करने से गाड़ियां दुकानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हिमाचल और स्थानीय ग्राहक बाजार नहीं आ रहे है। जिससे बिक्री ठप है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी सड़क खराब क्यों है इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। - मुकेश कंसल प्रधान, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन