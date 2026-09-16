फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Pinjore Yadavindra Garden palaces and towers to be restored at cost of ₹92.5 crore.

पत्थरों में कैद इतिहास फिर बोलेगा: संवरेंगे यादवेंद्र गार्डन के महल-बुर्ज, 92.5 करोड़ की आएगी लागत

Wed, 16 Sep 2026 09:30 AM IST
Nivedita दीपक शाही, अमर उजाला, पंचकूला
दीपक शाही, अमर उजाला, पंचकूला Published by: Nivedita Updated Wed, 16 Sep 2026 09:30 AM IST
सार

कायाकल्प योजना में विरासत संरक्षण के साथ आधुनिक सुविधाओं को भी जगह दी गई है। गार्डन में नई पार्किंग, बेहतर लाइटिंग और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा। बाउंड्री वॉल को मजबूत करने के साथ नई दुकानें और टिकट हाउस बनाए जाएंगे।

विज्ञापन
Pinjore Yadavindra Garden palaces and towers to be restored at cost of ₹92.5 crore.
पिंजाैर का यादविंद्रा गार्डन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सदियों के इतिहास और पिंजौर की शाही पहचान के गवाह यादवेंद्र गार्डन के महल और बुर्ज अब फिर संवरेंगे। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत यादवेंद्र गार्डन व मोरनी के टिक्कर ताल के कायाकल्प के लिए 92.5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। 

विज्ञापन


इसमें 65.82 करोड़ रुपये सिर्फ यादवेंद्र गार्डन के ऐतिहासिक स्वरूप को बचाने और पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च होंगे। शीश महल, रंग महल, जल महल और रानी महल का संरक्षण किया जाएगा, जबकि पांचों ऐतिहासिक बुर्जों को भी संवारा जाएगा। वर्षों से बंद पड़े फव्वारों को दोबारा शुरू करने की योजना भी इसमें शामिल है। 
विज्ञापन


कायाकल्प योजना में विरासत संरक्षण के साथ आधुनिक सुविधाओं को भी जगह दी गई है। गार्डन में नई पार्किंग, बेहतर लाइटिंग और आधुनिक सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा। बाउंड्री वॉल को मजबूत करने के साथ नई दुकानें और टिकट हाउस बनाए जाएंगे। पर्यटकों के बैठने की बेहतर व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


महलों के साथ कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा आधुनिक
यादवेंद्र गार्डन के कॉन्फ्रेंस सेंटर और बजरीगढ़ मोटल के रूफटॉप रेस्तरां का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे पर्यटकों को ऐतिहासिक विरासत के साथ आधुनिक सुविधाएं भी मिल सकेंगी।

टिक्करताल बनेगा एडवेंचर हब
मोरनी के टिक्कर ताल को भी इस परियोजना में शामिल किया गया है। यहां एडवेंचर हब विकसित करने के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। दोनों पर्यटन स्थलों के विकास की योजना अब प्रशासनिक प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच चुकी है। सात सितंबर को हरियाणा निवास, सेक्टर-3 चंडीगढ़ में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत दोनों स्थलों के विकास से जुड़े प्रस्ताव रखे गए।

आरटीआई में सामने आया विकास का खाका
आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता विजय बंसल ने पर्यटन विभाग से परियोजना के संबंध में जानकारी मांगी थी। दो सितंबर 2025 को दिए गए आवेदन के जवाब में हरियाणा पर्यटन निगम ने स्वीकृत राशि और प्रस्तावित कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराई। इसी जानकारी से पिंजौर और मोरनी के पर्यटन स्थलों के कायाकल्प का खाका सामने आया।


तीन दशक पुराना पर्यटन केंद्र भी अधूरा
इस बड़े प्रोजेक्ट के बीच पिंजौर के कजियाना गांव के करीब 30 साल पुराने टूरिज्म सेंटर का मामला भी फिर चर्चा में है। जनवरी 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन करीब तीन दशक बाद भी यह प्रोजेक्ट अधूरा है। आरटीआई में मांगी गई जानकारी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर के डीडीओ को भेजी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed