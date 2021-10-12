Panchkula News: अग्रवाल सभा चुनाव में अमित जिंदल ने पारदर्शिता और नए नेतृत्व पर दिया जोर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 AM IST
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पंचकूला। अग्रवाल सभा के चुनाव को लेकर प्रधान पद के उम्मीदवार अमित जिंदल और उनकी टीम ने शनिवार को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें सभा के कामकाज में पारदर्शिता, युवाओं और महिलाओं को जिम्मेदारी देने तथा जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने का वादा किया गया है।
अमित जिंदल की टीम से महासचिव पद पर बलदेव कुमार गोयल, वित्त सचिव पद पर विजय कुमार गर्ग और सचिव पद पर विनीत जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। टीम ने पदाधिकारियों के कार्यकाल के बाद अगले दो कार्यकाल तक उसी पद पर दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का प्रस्ताव लाने की बात कही है।
घोषणा पत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस, किताबों और करियर मार्गदर्शन में सहायता, बेटियों के विवाह में सहयोग तथा युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने का वादा किया गया है। साथ ही अग्रवाल भवन की सुविधाओं में सुधार, आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक करने, स्वास्थ्य शिविर लगाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी शामिल है।
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अमित जिंदल की टीम से महासचिव पद पर बलदेव कुमार गोयल, वित्त सचिव पद पर विजय कुमार गर्ग और सचिव पद पर विनीत जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं। टीम ने पदाधिकारियों के कार्यकाल के बाद अगले दो कार्यकाल तक उसी पद पर दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का प्रस्ताव लाने की बात कही है।
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घोषणा पत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को फीस, किताबों और करियर मार्गदर्शन में सहायता, बेटियों के विवाह में सहयोग तथा युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने का वादा किया गया है। साथ ही अग्रवाल भवन की सुविधाओं में सुधार, आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक करने, स्वास्थ्य शिविर लगाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी शामिल है।
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