Panchkula News: मतदाताओं का फीडबैक लेने फील्ड में उतरेंगे अकाली नेता

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सभी जिलों में हर वर्ग से संवाद कर मुद्दे जुटाएगी पार्टीअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। पार्टी की 18 सदस्यीय घोषणापत्र समिति की पहली बैठक में इसकी रूपरेखा बनी। समिति की कमान वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भूंदड़ को सौंपी गई है।यह तय हुआ कि घोषणापत्र केवल पार्टी नेताओं के स्तर पर नहीं बनेगा। इसे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर तैयार किया जाएगा। मतदाताओं और विभिन्न वर्गों से सीधे प्रतिक्रिया ली जाएगी। शिअद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा ने यह जानकारी दी।समिति के सदस्य पंजाब के सभी जिलों में लोगों से बैठकें करेंगे। इन बैठकों में मतदाताओं के अलावा व्यापारी, युवा और महिलाएं शामिल होंगी। उद्यमी और समाज के अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत होगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की प्राथमिक समस्याएं जानी जाएंगी। वे किन मुद्दों को चुनाव में अहम मानते हैं, यह भी पूछा जाएगा। सरकार से उनकी अपेक्षाओं पर भी प्रतिक्रिया जुटाई जाएगी।प्रतिक्रिया जुटाने की प्रक्रिया :चीमा के अनुसार, अलग-अलग प्रकोष्ठ से जुड़े समिति सदस्य संवाद करेंगे। वे अपने क्षेत्र और समुदाय से संबंधित लोगों से मिलेंगे। महिला, युवा, किसान और व्यापारी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल होंगे। इन प्रतिनिधियों के माध्यम से समस्याओं और सुझावों को संकलित किया जाएगा। ये सुझाव घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे।स्थानीय मुद्दों पर जोर :बैठक में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों पर जोर दिया गया। स्थानीय मुद्दे अलग-अलग हो सकते हैं, यह माना गया। जिला स्तर पर मिलने वाली प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण आधार बनेगी। पार्टी नेता लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। इसका मकसद विभिन्न वर्ग किन समस्याओं को प्राथमिकता देना चाहते हैं, यह समझना है।