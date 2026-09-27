Panchkula News: कर्मचारियों पर हमला व तोड़फोड़ का आरोप

विज्ञापन



24 सितंबर की रात करीब साढ़े 10 बजे कर्मचारी कार्यालय में आराम कर रहे थे। इसी दौरान प्रतीक के मोबाइल पर संजू का फोन आया और टिप्पर पकड़वाने को लेकर विवाद हुआ। कुछ देर बाद असलम अपने साथियों अनूप, जस्सी, बच्चा, सैन्टा, संजू व अन्य लोगों के साथ दो गाड़ियों में वहां पहुंचा। उन्होंने कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों से डंडों से मारपीट की और लैपटॉप, प्रिंटर, कैश मशीन व शीशे के दरवाजे क्षतिग्रस्त कर दिए। संवाद

विज्ञापन

पिंजौर। मौजा कर्णपुर माइनिंग जोन में एक माइनिंग फर्म के कार्यालय में घुसकर तीन कर्मचारियों से मारपीट, तोड़फोड़ और 20 हजार रुपये ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साहिल निवासी गांव रैहणा की शिकायत पर छह नामजद समेत अन्य पर मामला दर्ज किया है।