Panchkula News: डोर-टू-डोर अभियान शुरू करेगी आप, 2.68 लाख बूथ कार्यकर्ता तैयार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:53 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 08:53 PM IST
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी से करेंगे अभियान की शुरुआत
बूथ कार्यकर्ता घर-घर जाकर गिनाएंगे मान सरकार के काम
सीएम 19 सितंबर को लुधियाना में चुनाव प्रचार पैम्फलेट करेंगे जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी 20 सितंबर से डोर-टू-डोर अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चलाया जाएगा। पार्टी ने इस काम के लिए 2.68 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री 19 सितंबर को लुधियाना में चुनाव प्रचार पैम्फलेट भी जारी करेंगे। आप नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। घोषणा के समय आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा और कार्यकारी प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी मौजूद थे। सिसोदिया ने बताया कि 2,68,553 बूथ कमेटी सदस्य पूरे पंजाब में घर-घर जाएंगे। वे लोगों को सरकार के कामों और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। पंजाब में 25,332 बूथ हैं और यह अभियान बूथ कमेटियों के माध्यम से चलेगा। इसका उद्देश्य पिछली सरकारों और भगवंत मान सरकार के कामों में अंतर समझाना है।
सरकार के मुख्य काम :
सिसोदिया ने प्रेसवार्ता में किसानों, शिक्षा और निजी स्कूलों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को नहरी पानी और दिन के समय बिजली आपूर्ति से लाभ मिला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को माता-पिता से अतिरिक्त फीस वसूलने से भी रोका है।
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पिछली सरकारों की कमियां :
सिसोदिया ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को वित्तीय संकट की ओर धकेला। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने नशे की समस्या को फैलने दिया। ये मुद्दे भी घर-घर प्रचार के दौरान उजागर किए जाएंगे। इस दौरान आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने भगवंत मान सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने और पंजाब के पानी की रक्षा के लिए काम किया है।
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बूथ कार्यकर्ता घर-घर जाकर गिनाएंगे मान सरकार के काम
सीएम 19 सितंबर को लुधियाना में चुनाव प्रचार पैम्फलेट करेंगे जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी 20 सितंबर से डोर-टू-डोर अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चलाया जाएगा। पार्टी ने इस काम के लिए 2.68 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान धूरी से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री 19 सितंबर को लुधियाना में चुनाव प्रचार पैम्फलेट भी जारी करेंगे। आप नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। घोषणा के समय आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा और कार्यकारी प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी मौजूद थे। सिसोदिया ने बताया कि 2,68,553 बूथ कमेटी सदस्य पूरे पंजाब में घर-घर जाएंगे। वे लोगों को सरकार के कामों और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। पंजाब में 25,332 बूथ हैं और यह अभियान बूथ कमेटियों के माध्यम से चलेगा। इसका उद्देश्य पिछली सरकारों और भगवंत मान सरकार के कामों में अंतर समझाना है।
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सरकार के मुख्य काम :
सिसोदिया ने प्रेसवार्ता में किसानों, शिक्षा और निजी स्कूलों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसानों को नहरी पानी और दिन के समय बिजली आपूर्ति से लाभ मिला है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूलों को माता-पिता से अतिरिक्त फीस वसूलने से भी रोका है।
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पिछली सरकारों की कमियां :
सिसोदिया ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को वित्तीय संकट की ओर धकेला। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों ने नशे की समस्या को फैलने दिया। ये मुद्दे भी घर-घर प्रचार के दौरान उजागर किए जाएंगे। इस दौरान आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने भगवंत मान सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने बताया कि सरकार ने युवाओं को नौकरियां देने और पंजाब के पानी की रक्षा के लिए काम किया है।