Panchkula News: वर्ल्ड रिवर डे पर घग्गर घाटों पर 20 टन कचरे की सफाई

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दस दिन तक चले धार्मिक उत्सव के समापन के बाद नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने घग्गर घाटों का दौरा कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान घाटों और आसपास की सड़कों पर जमा कूड़े के साथ फूल-माला, धार्मिक सामग्री और पूजा-पाठ के अवशेष हटाए गए।नगर निगम ने उत्सव के दौरान निकले करीब 15 से 20 टन कचरे को उसी दिन उठाकर ट्रांसपोर्ट कर दिया। इससे घाटों और आसपास की सड़कों पर कचरा जमा नहीं हुआ। तरंगिनी फाउंडेशन की टीम ने वालंटियर्स के साथ कई घंटे अभियान चलाकर नदी किनारे बिखरी धार्मिक सामग्री और अन्य कचरा हटाया।आयुक्त बोले- सफाई सामूहिक जिम्मेदारीविनय कुमार ने कहा कि घग्गर की सफाई सिर्फ एक विभाग या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को मिलकर लगातार काम करना होगा। तरंगिनी फाउंडेशन की तपस्या शर्मा ने कहा कि इस दशक में पहली बार विसर्जन के तुरंत बाद पूरा कचरा उसी दिन उठा लिया गया।