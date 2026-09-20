Panchkula News: भ्रष्टाचार के 1107 मामलों में 1146 आरोपी गिरफ्तार

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने 16 मार्च 2022 से 31 अगस्त 2026 तक 1107 मामले दर्ज कर 1146 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी अवधि में कुल 301 विजिलेंस जांच भी दर्ज की गईं।अदालतों ने भ्रष्टाचार के 154 मामलों में 248 आरोपियों को दोषी करार दिया है। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, ट्रैप के 529 मामलों में 638 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 546 आपराधिक मामलों में 492 आरोपी पकड़े गए। आय से अधिक संपत्ति के 32 मामलों में 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति संबंधी 118 विजिलेंस जांच और 183 अन्य जांच दर्ज की गई हैं।