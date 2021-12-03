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पिनगवां। कस्बे में बिट्टू मार्केट के पास तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने घायल के पिता की शिकायत पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव लाहाबास निवासी तौफिक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका बेटा साहिब बाइक से पिनगवां आ रहा था। बिट्टू मार्केट के पास सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे बाइक चालक ने उसे सीधी टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घायल को पहले मांडीखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बाद में उसे मिशन अस्पताल नूंह में भर्ती कराया गया। थाना पिनगवां पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है ।

संवाद न्यूज एजेंसी