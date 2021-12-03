Palwal News: दिमागी बीमारी से परेशान महिला ने घर में फंदा लगाकर की खुदकुशी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:44 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:44 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नगीना। क्षेत्र के गांव रोनपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला समानुर ने अपने ही घर में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। दोपहर को जब परिवार का छोटा बच्चा स्कूल से घर लौटा, तब इस दुखद घटना का खुलासा हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतका समानुर पिछले काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। उसकी दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह अक्सर बिना बताए कहीं भी निकल जाया करती थी। शनिवार को युवती के माता-पिता काम के सिलसिले में राजस्थान के टपूकड़ा गए हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से परिजन जाने से पहले उसे घर में बांधकर गए थे।
दोपहर लगभग 2 बजे जब अकबर की दूसरी पत्नी का बच्चा स्कूल से पढ़कर वापस घर पहुंचा तो उसने समानुर को फंदे पर लटके देखा। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत मामले की सूचना स्थानीय नगीना थाना पुलिस को दी गई।
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ग्रामीणों ने बताया कि समानुर की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व किशनगढ़ के पास स्थित गांव ओधरा में हुई थी। हालांकि, दिमागी हालत सही न रहने के कारण वह शादी के कुछ समय बाद ही वापस अपने मायके रोनपुर आकर रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि पिता अकबर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और समानुर पहली पत्नी की बेटी थी।
रात में हुआ अंतिम संस्कार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल-आफिया नागरिक अस्पताल मंडीखेड़ा भेजा। शाम करीब 7 बजे अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। इसके बाद परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे, जहां देर रात लगभग 12 बजे गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
मामले में जांच अधिकारी यशपाल ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर घटना स्थल पर पहुंचकर शव को सुरक्षित अस्पताल पोस्मार्टम के लिय भेजा गया। पोस्मार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
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नगीना। क्षेत्र के गांव रोनपुर में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 21 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला समानुर ने अपने ही घर में फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। दोपहर को जब परिवार का छोटा बच्चा स्कूल से घर लौटा, तब इस दुखद घटना का खुलासा हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार, मृतका समानुर पिछले काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी। उसकी दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह अक्सर बिना बताए कहीं भी निकल जाया करती थी। शनिवार को युवती के माता-पिता काम के सिलसिले में राजस्थान के टपूकड़ा गए हुए थे। सुरक्षा के लिहाज से परिजन जाने से पहले उसे घर में बांधकर गए थे।
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दोपहर लगभग 2 बजे जब अकबर की दूसरी पत्नी का बच्चा स्कूल से पढ़कर वापस घर पहुंचा तो उसने समानुर को फंदे पर लटके देखा। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और तुरंत मामले की सूचना स्थानीय नगीना थाना पुलिस को दी गई।
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ग्रामीणों ने बताया कि समानुर की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व किशनगढ़ के पास स्थित गांव ओधरा में हुई थी। हालांकि, दिमागी हालत सही न रहने के कारण वह शादी के कुछ समय बाद ही वापस अपने मायके रोनपुर आकर रहने लगी थी। बताया जा रहा है कि पिता अकबर ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और समानुर पहली पत्नी की बेटी थी।
रात में हुआ अंतिम संस्कार
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अल-आफिया नागरिक अस्पताल मंडीखेड़ा भेजा। शाम करीब 7 बजे अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। इसके बाद परिजन शव को गांव लेकर पहुंचे, जहां देर रात लगभग 12 बजे गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
मामले में जांच अधिकारी यशपाल ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर घटना स्थल पर पहुंचकर शव को सुरक्षित अस्पताल पोस्मार्टम के लिय भेजा गया। पोस्मार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया।