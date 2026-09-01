हरियाणा केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: ट्रक में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, छह लोगों की हुई मौत, 14 घायल
हरियाणा के पलवल जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
विस्तार
हरियाणा के पलवल जिले में कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में तीन पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। सभी घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पलवल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
घायलों ने बताया- ड्राइवर की आंख लगने से हुआ हादसा
हादसे में घायल श्रद्धालुओं के अनुसार, पिकअप में सवार सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकले थे। मंगलवार तड़के केएमपी एक्सप्रेसवे से गुजरते समय चालक की अचानक आंख लग गई। इसी दौरान अनियंत्रित हुई पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई।
राहगीरों ने पहुंचकर शुरू किया बचाव कार्य
हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान विजय सिंह, राजकुमार, रेशमा देवी, कमला देवी, सुधा और महेश के रूप में हुई है।
मैनपुरी से धार्मिक यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु
जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। वे शुक्रवार को धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे। सोमवार शाम को राजस्थान के खाटू श्याम और सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान मंगलवार सुबह पलवल में केएमपी एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया।
हादसे में घायल सुनील, श्वेता यादव, बीरेश, उमेद, विनोद कुमार, सरला, रूबी, रामसेवक, रवि, वाणी, वीनू, तन्नू, रेखा और गोरा देवी का जिला नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब एक पिकअप वाहन केएमपी एक्सप्रेस-वे के किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही छह लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।