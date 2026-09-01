हरियाणा केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: ट्रक में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, छह लोगों की हुई मौत, 14 घायल

राहगीरों ने पहुंचकर शुरू किया बचाव कार्य

हादसे के बाद आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद पिकअप में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान विजय सिंह, राजकुमार, रेशमा देवी, कमला देवी, सुधा और महेश के रूप में हुई है।