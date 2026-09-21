Palwal News: यूफ्लेक्स ने स्विफ्ट शैडोज को हराया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 05:56 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 05:56 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारत क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी-20 मुकाबले में यूफ्लेक्स फिल्म डिवीजन टीम ने स्विफ्ट शैडोज टीम को 44 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर स्विफ्ट शैडोज ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यूफ्लेक्स फिल्म डिवीजन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट खोकर 206 रन बनाए। संदीप ने 60 गेंदों में 110 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्विफ्ट शैडोज 20 ओवर में सात विकेट खोकर 162 रन ही बना सकी।
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