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फिरोजपुर झिरका। शहर में ठगी का मामला सामने आया है। शनिदेव मंदिर में पूजा करने गई एक महिला को दो अज्ञात युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके कानों से करीब पांच ग्राम सोने के कुंडल निकाल लिए और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। वार्ड नंबर आठ निवासी उदयपति पत्नी सोहन लाल ने बताया कि 28 नवंबर की शाम करीब पांच बजे वह भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक स्थित शनिदेव मंदिर में पूजा करने गई थी। मंदिर के बाहर खड़े दो युवकों ने उसे रोक लिया और कथित तौर पर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके सोने के कुंडल उतार लिए। महिला युवकों की पहचान नहीं कर सकी। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार कर आभूषण बरामद कराने की मांग की है। वहीं, सिटी थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि अभी तक पुलिस को शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संवाद न्यूज एजेंसी