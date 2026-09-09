Palwal News: कार की टक्कर से तीन गंभीर रूप से घायल

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गाजियाबाद के खोड़ा कालोनी निवासी पतरपाल सिंह ने पुलिस को शिकायत दी कि मूलरूप से मेरठ के जलालुद्दीन मसूदपुर गांवड़ी गांव का रहने वाला उनका साला दिनेश उनके पास ही रहता है। मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे वह सेक्टर-63 में एच-10 के पास पहुँचा, तो दिल्ली नंबर की एक सफेद रंग की ब्रेजा कार के चालक ने बेहद तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। दिनेश के अलावा इस कार ने अन्य दो लोगों खोड़ा कॉलोनी निवासी नीरज और सिहानी गांव गाजियाबाद निवासी वीरू को भी अपनी चपेट में ले लिया और टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों घायलों को तुरंत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश की जा रही है।