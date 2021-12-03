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Palwal News: कल निकलेगी सेवा ज्योति कलश यात्रा

Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
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The Seva Jyoti Kalash Yatra will be taken out tomorrow.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल।
जिले में सात अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियों को लेकर सोमवार को लोक निर्माण विश्राम गृह में खेल एवं युवा अधिकारिता राज्य मंत्री गौरव गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। गौरव गौतम ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नागरिकों को विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प से जोड़ना है। इसमें जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से लोग भाग लेंगे। उन्होंने एसडीएम को अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहर के इंडोर स्टेडियम में यात्रा का मुख्य कार्यक्रम होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत-2047 की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मंत्री ने सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा यात्रा का रूट चार्ट जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर समेत विधायक व अधिकारी मौजूद रहे।
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