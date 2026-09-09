Palwal News: 16 से 25 तक दशलक्षण धर्म महापर्व
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:34 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
नोएडा (संवाद)। जैन समाज का प्रमुख पर्व दशलक्षण धर्म महापर्व आगामी 16 से 25 सितंबर तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान सेक्टर-27 स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में दस दिनों तक विशेष धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही 19 सितंबर को सुगंध दशमी जिसमें श्री पुष्पदंत निर्वाण लाडू अर्पण और आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी पर बाहुबली निर्वाण लाडू अर्पण किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए चित्र प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञापन