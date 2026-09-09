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Palwal News: लंपी से पीड़ित दस गोवंश का अलग रखकर इलाज

Wed, 09 Sep 2026 07:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 07:11 PM IST
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Ten cattle suffering from Lumpy disease are being treated in isolation
अब तक 25 मामले मिले, 15 स्वस्थ हुए, 60 फीसदी गोवंश का टीकाकरण पूरा
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिले में अब तक गोवंश में लंपी के 25 मामले सामने आ चुके हैं। बीमारी को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। । इनमें 15 गोवंश का उपचार पूरा हो चुका है और वे स्वस्थ हैं। वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-90 स्थित शेल्टर होम में 10 संक्रमित गोवंश को अलग रखकर उपचार किया जा रहा है। वहीं, जिले में करीब 60 फीसदी गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है। बचे हुए गोवंश के जल्द टीकाकरण पूरा करने के निर्देश दिए है। बुधवार को शासन स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में लंपी बीमारी की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को संक्रमित गोवंश को अलग रखने के साथ ही बीमारी की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए । मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अरुण कुमार सचान ने जिले में लावारिस गोवंश पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर लावारिस घूम रहे गोवंश को पकड़कर गोशाला पहुंचाने और वहां उनकी जांच कराने को कहा गया है। गौतमबुद्धनगर में 50 हजार गोवंश के लिए लंपी का टीका शासन से आया है। जिसके 18 गोशालाओं समेत 35 हजार गोवंश के लंपी का टीका लगाया जा चुका है।

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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लंपी से संक्रमित गोवंश के उपचार के लिए दो स्थानों पर व्यवस्था की गई है। सेक्टर-90 के शेल्टर होम में 10 संक्रमित गोवंश का उपचार चल रहा है और उन्हें अलग रखा गया है। अब तक लंपी बीमारी से किसी गोवंश की मौत नहीं हुई है।-
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अरूण कुमार सचान, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर
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