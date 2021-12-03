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Palwal News: एनक्यूएएस निरीक्षण में दवा वितरण में दिखी खामी

Sat, 10 Oct 2026 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:13 AM IST
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Shortcomings in medicine distribution observed during NQAS
एनक्यूएएस निरीक्षण के दूसरे दिन टीम ने वार्डों, ब्लड बैंक और ऑपरेशन थिएटर का लिया जायजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

पलवल। जिला नागरिक अस्पताल में एनक्यूएएस मान्यता के लिए चल रहे तीन दिवसीय निरीक्षण के दूसरे दिन शुक्रवार को टीम ने अस्पताल के विभिन्न विभागों और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। टीम ने अस्पताल के अलग-अलग वार्डों, एसएनसीयू, एनआरसी, ब्लड बैंक और ऑपरेशन थिएटर का दौरा कर व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों पर परखा। निरीक्षण के दौरान डॉ. रशेंदु कुमार पटेल जब अस्पताल की फार्मेसी का दौरा कर रहे थे, तभी अलावलपुर से आए एक व्यक्ति ने उनके सामने पूरी दवा नहीं मिलने की बात रखी। इस दौरान अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही दवाओं की व्यवस्था का मुद्दा भी सामने आया।


टीम के सदस्यों ने संबंधित विभागों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, रिकॉर्ड और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की। इसके साथ ही संक्रमण नियंत्रण, उपकरणों के रखरखाव और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से एनक्यूएएस मान्यता हासिल करने के लिए लंबे समय से तैयारियां की जा रही हैं। इसके तहत अस्पताल की व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तीन सदस्यीय टीम में डॉ. इंद्रा राठौड़, डॉ. रशेंदु कुमार पटेल और डॉ. मौमिता कंजीलाल शामिल हैं। टीम का निरीक्षण शनिवार को भी जारी रहेगा।
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