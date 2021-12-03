फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Sanitation workers go on strike after not receiving pay for two months

Palwal News: दो महीने से वेतन नहीं मिला तो हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी

Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Sanitation workers go on strike after not receiving pay for two months
चौक-चौराहों पर लगे कूड़े के ढेर, 5 नवंबर तक भुगतान के आश्वासन पर काम पर लौटे
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। दो महीने से वेतन न मिलने से परेशान नगर पालिका के डोर-टू-डोर सफाई कर्मचारियों ने सोमवार सुबह काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी। शहर के सभी कर्मचारी नई अनाज मंडी परिसर में अपने टिप्पर वाहनों को खड़ा कर धरने पर बैठ गए।
कर्मचारियों के काम पर न आने का असर महज दो घंटे में शहर की सफाई व्यवस्था पर दिखने लगा। बावला चौक, सदर थाना तावडू चौराहा, विजय चौक सहित शहर के कई प्रमुख स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गए। विजय चौक पर लगे कूड़े के ढेर में आवारा कुत्ते मुंह मारते दिखाई दिए।
विज्ञापन

कर्मचारी विजय कुमार ने बताया कि दो महीने से वेतन नहीं मिला है और तीसरा महीना शुरू हो गया है। दीपावली का त्योहार भी नजदीक है, ऐसे में वेतन न मिलने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

नौ महीने से पालिका ने नहीं किया भुगतान
वहीं, संबंधित एजेंसी का कहना है कि नगर पालिका की ओर से नौ महीने से एजेंसी को भुगतान नहीं किया गया है। इसके बावजूद एजेंसी ने अपने स्तर पर कर्मचारियों को वेतन देने का प्रयास किया है। कर्मचारियों की हड़ताल की सूचना मिलने के बाद ठेकेदार ने उनसे बातचीत की। ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि दीपावली से पहले 5 या 6 नवंबर तक सभी चालकों और सहायकों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर काम शुरू कर दिया। भुगतान नहीं होने पर दोबारा हड़ताल करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed