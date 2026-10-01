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Palwal News: पेंशनभोगियों ने की ठोस कार्रवाई की मांग

Thu, 01 Oct 2026 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:19 AM IST
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Pensioners demand concrete action.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की ओर से पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित 24 घंटे के पड़ाव का बुधवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर प्रधानमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन तहसीलदार पलवल के माध्यम से सौंपा गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बलजीत शास्त्री और जवाहर सिंह ने संयुक्त रूप से की। संघ नेताओं ने सरकार से पेंशन नियम अधिनियम, 2025 को वापस लेने, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्यशर्तों में पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने तथा पेंशनभोगियों को अंतरिम राहत देने की मांग की। इसके अलावा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन और पेंशन में विलय करने तथा 10 वर्ष 8 माह की कम्यूटेशन कटौती पूरी होने के बाद पूरी पेंशन बहाल करने की मांग भी उठाई गई। नेता महेंद्र सिहं चौहान ने पेंशन समानता लागू करने, पारिवारिक पेंशन में सुधार, एनपीएस और यूपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा 18 माह के लंबित डीए एरियर का भुगतान करने की मांग रखी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें बहाल करने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और बढ़ती उम्र के साथ अतिरिक्त पेंशन देने की मांग भी की गई। संघ ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए वैधानिक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की मांग रखी।
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सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव हरेंद्र देशवाल और योगेश शर्मा ने भी पड़ाव में पहुंचकर मांगों का समर्थन किया। संघ नेताओं रूपराम तेवतिया और बलजीत शास्त्री ने कहा कि सरकार को केवल आश्वासन देने के बजाय मांगों पर समयबद्ध तरीके से ठोस निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ाव समाप्त हो गया है, लेकिन मांगों के समाधान के लिए संगठनात्मक गतिविधियां जारी रहेंगी।
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कार्यक्रम में रमेशचंद, दरियाब सिंह, लख्मीचंद, मोहम्मद जकारिया, अशोक तेवतिया, रमणलाल, गोविन्दराम, हेतराम सहित अन्य पदाधिकारी और पेंशनभोगी मौजूद रहे।
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