Palwal News: बैंक गारंटी के फेर में तीन सप्ताह से अटके विकास कार्य

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फिरोजपुर झिरका। नगर पालिका प्रशासन की ओर से शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए करीब 11 कार्यों के टेंडर जारी किए गए हैं, लेकिन तीन सप्ताह बीतने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं हो सका है। ठेकेदारों के बैंक गारंटी (बीजी) जमा नहीं कराने के कारण वर्क ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया अटकी हुई है।शहरवासियों के अनुसार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से पाइपलाइन डालने के लिए शहर की कई सड़कों को खोदा गया था। कार्य पूरा होने के बाद भी कई स्थानों पर सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी है। ऐसे में नए विकास कार्य शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी बनी हुई है।जानकारी के अनुसार, टेंडर कुछ ठेकेदारों ने निर्धारित राशि से करीब 10 से 15 प्रतिशत कम दर पर लिए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक गारंटी जमा कराना अनिवार्य है, लेकिन इसमें देरी के चलते वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाए हैं। शहरवासियों ने जिला नगर आयुक्त से पिछले तीन वर्षों के विकास कार्यों में जमा बैंक गारंटी के दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है।पालिका अभियंता जावेद खान ने बताया कि अभी तक केवल एक एजेंसी ने बैंक गारंटी जमा कराई है। बाकी ठेकेदारों ने बीजी जमा नहीं कराई है। उन्होंने कहा कि जल्द बीजी जमा नहीं कराने पर नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।