Palwal News: ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

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पलवल। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से स्कूली विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा पांचवीं से दसवीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता को दो समूहों में बांटा गया है। समूह क में कक्षा पांचवीं, छठी व सातवीं और समूह ख में कक्षा आठवीं, नौवीं और दसवीं के विद्यार्थी शामिल होंगे। चित्रकला के विषय स्कूल और घर पर ऊर्जा बचाएं और ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है निर्धारित किए गए हैं। राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: 50 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपये व पदक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार एक लाख रुपये, लैपटॉप और स्वर्ण पदक है। पेंटिंग जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर है।