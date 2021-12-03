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Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Mustard oil has not been available at the ration depot for three months.

Palwal News: तीन माह से राशन डिपो पर नहीं मिला सरसों का तेल

Tue, 03 Nov 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:29 AM IST
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Mustard oil has not been available at the ration depot for three months.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। खंड के गांव बलाई में तीन महीनों से राशन कार्ड धारकों को डिपो से सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। इससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, उपायुक्त और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को शिकायत भेजकर जांच की मांग की है।
पंचायत समिति सदस्य शाकिरा और ब्लॉक पार्षद जुनेद खान ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं, मोहम्मद, हबीब, फकरू, जाकिर, वाजिद, जेकम, सरपू और कादिर ने कहा कि डिपो के बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
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डिपो होल्डर नोमान ने बताया कि विभाग से तेल की सप्लाई नहीं आ रही है। वहीं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर नासिर के अनुसार प्रदेशभर में तेल की कमी है। नवंबर में सप्लाई मिलने की उम्मीद है, लेकिन पिछले महीनों के बकाये तेल के वितरण पर अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। ग्रामीणों ने बकाया तेल जल्द वितरित कराने की मांग की है।
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