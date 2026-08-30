Palwal News: जन्माष्टमी के लिए सजे बाजार, ठाकुर जी की पोशाकों की बढ़ी मांग

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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। जन्माष्टमी को लेकर शहर के बाजार पूरी तरह सज गए हैं। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। बाजारों में ठाकुर जी की पोशाक, मुकुट, बांसुरी, मोरपंख और अन्य शृंगार सामग्री की दुकानें आकर्षक ढंग से सजाई गई हैं।जन्माष्टमी के लिए घरों में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके चलते लोग बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर पोशाक की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों पर छोटे से लेकर बड़े आकार तक की विभिन्न डिजाइन और रंगों की पोशाकें उपलब्ध हैं।दुकानदारों के अनुसार इस बार कॉटन, कढ़ाई, राजवाड़ी और सूरत से आई पोशाकें ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। इनमें आकर्षक डिजाइन के साथ बारीक कढ़ाई और रंगों की विविधता देखने को मिल रही है। कई ग्राहक ठाकुर जी की पोशाक के साथ मुकुट, हार, बांसुरी और अन्य शृंगार का सामान भी खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। मंदिरों के साथ-साथ घरों में भी जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं। बाजारों में त्योहार की रौनक बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है।