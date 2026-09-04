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Palwal News: अरावली की तलहटी में मृत मिला तेंदुआ

Fri, 04 Sep 2026 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:42 PM IST
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Leopard found dead in the foothills of the Aravallis.
मृत अवस्था में पड़ा तेंदुआ।
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। अरावली क्षेत्र से सटे पलड़ी गांव में शुक्रवार सुबह करीब तीन वर्ष का तेंदुआ कब्रिस्तान के पास अरावली की तलहटी में मरा मिला। सूचना पर वन विभाग और वन्य जीव विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी।

शुक्रवार सुबह कब्रिस्तान के पास गई महिला ने सबसे पहले शव देखा देखा था। प्रारंभिक जांच में तेंदुए के शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। विभाग सांप या अन्य जहरीले जीव के काटने व कारणों की जांच कर रहा है।
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नूंह के अरावली क्षेत्र में पहले भी तेंदुओं की आवाजाही और मौत के मामले सामने आते रहे हैं। पलड़ी, पढ़ेनी, भंगवो और बिस्सर अकबरपुर क्षेत्र में तेंदुए देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं।
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डीएफओ वाइल्ड लाइफ गुरुग्राम रामकुमार जांगड़ा ने बताया कि तेंदुए का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। जहर की जांच के लिए बिसरा बरेली भेजा जा रहा है। शरीर पर बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है। क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाएगी।
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