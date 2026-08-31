Palwal News: यमुना प्राधिकरण लाएगा छोटे आवासीय भूखंड की योजना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:56 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:56 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण जल्द ही यमुना सिटी में छोटे भूखंड की आवासीय योजना लांच करेगा। इसके लिए प्राधिकरण का नियोजन विभाग काम कर रहा है। बिल्डर कंपनियों को भी विकल्प पर काम करने के लिए कहा गया है। यमुना सिटी के कई सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग के लिए भूमि उपयोग निर्धारित है। हालांकि, बड़े आकार के ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के नियोजन में दिक्कतें आ रही थीं। किसानों के साथ जमीन विवाद और अधिग्रहण के मसले इसमें मुख्य बाधा थे। इन समस्याओं को देखते हुए अथॉरिटी ने छोटे आकार के प्लॉट की योजना बनाई है। प्लानिंग और बिल्डर विभाग प्लॉट के आकार, सेक्टर और आरक्षित मूल्य पर मंथन कर रहे हैं। योजना को बोर्ड बैठक में मंजूरी के बाद लांच किया जाएगा। प्राधिकरण की इस पहल से यमुना सिटी में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को गति मिलेगी। इससे आने वाले समय में शहर में नियोजित तरीके से विकसित होने वाले नए सेक्टरों में घर मिलेंगे। ब्यूरो
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