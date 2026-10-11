फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   Inaugurated Ramlila Maidan

Palwal News: रामलीला मैदान का किया उद्घाटन

Sun, 11 Oct 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Inaugurated Ramlila Maidan
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नूंह। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रविवार को गांव उजीना में श्रीमद् रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने गांव में रामलीला मैदान, महाराणा प्रताप भवन और महाराणा प्रताप द्वार का उद्घाटन किया, जबकि पंजाबी धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कराने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि महाग्राम योजना के तहत गांव में जल्द ही सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू होगा। इससे स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कुंवर संजय सिंह, सरपंच ममता बाई, मुनेश फौजी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed