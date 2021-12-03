Palwal News: रंजिश में जिम संचालक और परिवार पर हमला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:46 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:46 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते जिम संचालक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने रास्ते में गाड़ियां अड़ाकर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया तथा उनकी कार में तोड़फोड़ की। जाते समय आरोपितों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव सोल्डा निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेती-बाड़ी के साथ गांव के अड्डे पर जिम चलाता है। 21 अगस्त को वह अपने भाई और पिता के साथ पलवल से गांव लौट रहा था। पेट्रोल पंप से आगे पहुंचते ही राजा, हर्ष, वीवा, योगेश और उनके 5-6 साथियों ने स्विफ्ट और थार गाड़ियों से उनकी कार का रास्ता रोक लिया।
इसके बाद आरोपितों ने कुल्हाड़ी व डंडों से हमला कर कार क्षतिग्रस्त कर दी और तीनों के साथ मारपीट की। विनोद के अनुसार, दो दिन पहले भी आरोपित जिम पर आकर झगड़ा कर चुके थे। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है
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पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते जिम संचालक और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने रास्ते में गाड़ियां अड़ाकर कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया तथा उनकी कार में तोड़फोड़ की। जाते समय आरोपितों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव सोल्डा निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह खेती-बाड़ी के साथ गांव के अड्डे पर जिम चलाता है। 21 अगस्त को वह अपने भाई और पिता के साथ पलवल से गांव लौट रहा था। पेट्रोल पंप से आगे पहुंचते ही राजा, हर्ष, वीवा, योगेश और उनके 5-6 साथियों ने स्विफ्ट और थार गाड़ियों से उनकी कार का रास्ता रोक लिया।
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इसके बाद आरोपितों ने कुल्हाड़ी व डंडों से हमला कर कार क्षतिग्रस्त कर दी और तीनों के साथ मारपीट की। विनोद के अनुसार, दो दिन पहले भी आरोपित जिम पर आकर झगड़ा कर चुके थे। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया। थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है
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