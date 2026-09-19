Palwal News: हथियारों के प्रदर्शन के आरोप में वायु सेना कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:53 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। इलाका मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उटावड थाना पुलिस ने भारतीय वायु सेना में सेवारत पहलवान नासिर हुसैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस संदर्भ में उटावड निवासी वसीम अकरम ने शिकायत की थी।
थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हथियारों के वीडियो अपलोड कर गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। वीडियो में वह बंदूक लोड कर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। शिकायत के बाद नासिर हुसैन ने अपलोड किए गए वीडियो हटा दीए। वसीम अकरम का आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत एसपी को 27 दिसंबर को की थी। एसपी ने दो जनवरी को एविटी स्टाफ इंचार्ज दीपक गुलिया को जांच की जिम्मेदारी दी, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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हथीन। इलाका मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उटावड थाना पुलिस ने भारतीय वायु सेना में सेवारत पहलवान नासिर हुसैन के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस संदर्भ में उटावड निवासी वसीम अकरम ने शिकायत की थी।
थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हथियारों के वीडियो अपलोड कर गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। वीडियो में वह बंदूक लोड कर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। शिकायत के बाद नासिर हुसैन ने अपलोड किए गए वीडियो हटा दीए। वसीम अकरम का आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत एसपी को 27 दिसंबर को की थी। एसपी ने दो जनवरी को एविटी स्टाफ इंचार्ज दीपक गुलिया को जांच की जिम्मेदारी दी, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। अब अदालत के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जांच अधिकारी एवं थाना प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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