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Palwal News: डकैती के आरोपी समेत पांच गिरफ्तार

Sat, 19 Sep 2026 01:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:08 AM IST
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Five arrested, including robbery accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। उद्घोषित अपराधियों (पीओ) और बेल जंपर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें डकैती के मामले में 11 साल से फरार पीओ और चार बेल जंपर शामिल हैं। डीएसपी मुख्यालय मनोज वर्मा ने बताया कि सीआईए होडल और बहीन थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 2015 के डकैती के मामले में फरार चल रहे आरिफ, निवासी हाजीपुर गोहता, नूंह को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ बहीन थाने में डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। इसके अलावा उटावड़ पुलिस ने उटावड़ निवासी हुम्मस और फरदारी, नूंह निवासी सलाउद्दीन उर्फ पप्पू को पकड़ा। सीआईए पलवल व चांदहट पुलिस ने अवतार निवासी रहीमपुर और शहर थाना पुलिस ने विक्रम निवासी लीनेपुरा मोहल्ला को गिरफ्तार किया।
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