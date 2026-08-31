Palwal News: नाले की बदबू से इको विलेज-1 के निवासी परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:38 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित इको विलेज-3 सोसाइटी के सर्विस रोड के किनारे बने नाले से आ रही तेज बदबू के कारण निवासी परेशान हैं। सोसाइटी निवासी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि नाले से लगातार बदबू आ रही है। इसके कारण सोसाइटी परिसर में टहलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि बदबू से बचने के लिए कई लोग घरों की खिड़कियां तक बंद रखते हैं। उन्होंने कहा कि नाले की सफाई नहीं होने से ऐसी परेशानी हो रही है। लोगों ने विभाग से नाले की सफाई कराने और बदबू की समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
विज्ञापन