Palwal News: कैंटर की टक्कर से पिकअप का टायर ठीक कर रहे चालक की मौत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:15 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:15 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। केएमपी एक्सप्रेसवे पर जोधपुर गांव के पास टोल टैक्स के नजदीक खड़े पिकअप वाहन में कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी की है।
सदर थाना प्रभारी हरि किशन के अनुसार, दिल्ली के उत्तम नगर निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता राजेश महतो (48) मंगलवार की रात पिकअप में सवारियां लेकर केएमपी के रास्ते से वृंदावन जा रहे थे। बुधवार की रात 1:30 बजे जोधपुर गांव के पास पिकअप का अगला दायां टायर खराब हो गया। राजेश वाहन को किनारे खड़ा कर टायर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में राजेश समेत छह लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
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पलवल। केएमपी एक्सप्रेसवे पर जोधपुर गांव के पास टोल टैक्स के नजदीक खड़े पिकअप वाहन में कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ प्राथमिकी की है।
सदर थाना प्रभारी हरि किशन के अनुसार, दिल्ली के उत्तम नगर निवासी अंकित कुमार ने पुलिस को बताया कि उसके पिता राजेश महतो (48) मंगलवार की रात पिकअप में सवारियां लेकर केएमपी के रास्ते से वृंदावन जा रहे थे। बुधवार की रात 1:30 बजे जोधपुर गांव के पास पिकअप का अगला दायां टायर खराब हो गया। राजेश वाहन को किनारे खड़ा कर टायर ठीक कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कैंटर ने पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे में राजेश समेत छह लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान राजेश की मौत हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
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