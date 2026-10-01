Palwal News: अभियान के तहत रक्तदान से जल संरक्षण तक कार्यक्रम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:18 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:18 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल/हथीन। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिलेभर में जनकल्याण और जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पलवल के राजकीय प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों और स्टाफ को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी गई। रेडक्रॉस की ओर से अल्पना मित्तल ने रक्तदान की प्रक्रिया, पात्रता और लाभों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य हरेंद्र ने एक अक्तूबर को लगने वाले मेगा रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की।
ग्राम मिल्क गन्नी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल अर्पण दिवस मनाया गया। ग्रामीणों से पानी की बर्बादी रोकने और जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग का आह्वान किया गया।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले के आंगबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम हुआ। माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बच्चों ने खेल, चित्रकारी, गायन और कहानी-कथन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। वहीं, हथीन क्षेत्र में 5 को उटावड़ और 6 अक्तूबर को बहीन में सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे।
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पलवल/हथीन। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिलेभर में जनकल्याण और जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पलवल के राजकीय प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों और स्टाफ को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी गई। रेडक्रॉस की ओर से अल्पना मित्तल ने रक्तदान की प्रक्रिया, पात्रता और लाभों के बारे में बताया। प्रधानाचार्य हरेंद्र ने एक अक्तूबर को लगने वाले मेगा रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील की।
ग्राम मिल्क गन्नी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जल अर्पण दिवस मनाया गया। ग्रामीणों से पानी की बर्बादी रोकने और जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग का आह्वान किया गया।
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महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले के आंगबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम हुआ। माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बच्चों ने खेल, चित्रकारी, गायन और कहानी-कथन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। वहीं, हथीन क्षेत्र में 5 को उटावड़ और 6 अक्तूबर को बहीन में सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे।
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