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Palwal News: मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई

Mon, 02 Nov 2026 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:34 AM IST
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Action will be taken against those involved in adulteration.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। त्योहारी सीजन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों से स्वच्छता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने से लेकर उनके भंडारण और बिक्री तक साफ-सफाई का ध्यान रखें। उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता वाला और सुरक्षित भोजन परोसना सभी कारोबारियों की जिम्मेदारी है।

उपायुक्त ने आमजन से भी अपील की कि वे खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि, पैकिंग और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। खुले में रखी और गंदगी वाले स्थानों पर तैयार की गई मिठाइयां खरीदने से बचें।
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उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जिलेभर में दुकानों और मिठाई निर्माण इकाइयों का निरीक्षण तथा सैंपलिंग अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ईश्वर कुमार ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई का वैध पंजीकरण या लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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