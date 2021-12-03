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Palwal News: बैंक खातों से ठगों ने उड़ाए 3.50 लाख रुपये

Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:32 AM IST
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Fraudsters siphoned off Rs 3.50 lakh from bank accounts
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल। साइबर ठगों ने करीमपुर गांव निवासी पति-पत्नी के बैंक खातों को निशाना बनाकर 3 लाख 57 हजार 496 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने तीन दिन के भीतर छह अलग-अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से दोनों खातों से रकम निकाली। पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर, साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

करीमपुर गांव निवासी रुकमणी देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अक्तूबर को वह होडल स्थित अपने बैंक की शाखा में गई थीं। वहां खाते की जांच कराने पर उन्हें कुछ रकम कम होने का संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने बैंक से खाते की स्टेटमेंट निकलवाई। स्टेटमेंट देखने पर पता चला कि 27 अक्तूबर को खाते से 99,999 रुपये, 28 को 99,500 रुपये और 29 को 98 हजार रुपये निकाले गए हैं। इस तरह उनके खाते से कुल 2 लाख 97 हजार 499 रुपये की धोखाधड़ी हुई।
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इसके बाद उन्होंने पति गुरुदेव के बैंक खाते की भी जांच कराई तो उसमें भी ठगी का पता चला। उनके पति के खाते से 27 को 20 हजार, 19999 और 19998 रुपये निकाले गए। पीड़िता के अनुसार, दोनों बैंक खाते फोन-पे से जुड़े हैं। साइबर थाना प्रभारी संदीप ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर, जांच की जा रही है।
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