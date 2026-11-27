होडल। थाना क्षेत्र की गढ़ी पट्टी निवासी महिला ने दो युवकों पर अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, बच्चों को स्कूल छोड़ने के दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई थी। आरोप है कि उसने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिया। महिला का आरोप है कि वीडियो के जरिये उस पर मिलने और बातचीत करने का दबाव बनाया गया।महिला ने आरोप लगाया कि संजय नामक युवक ने उसे परेशान न करने का भरोसा देकर सोने की चेन और अंगूठी ले ली। इसके बाद वह भी उस पर बातचीत और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। मना करने पर 20 अक्तूबर को वीडियो वायरल कर दी गई, जिसकी जानकारी उसके पति को भी मिली। होडल थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।