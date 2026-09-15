Palwal News: तलाशी के दौरान दुकानों से 55 इंजन बरामद

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संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां । थाना क्षेत्र के गांव रीठठ और उसके आसपास संचालित अवैध कबाड़ की दुकानों पर मंगलवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सघन तलाशी अभियान चलाया। सुबह-सुबह अचानक कई गाड़ियों में पुलिस बल गांव में पहुंचा तो कबाड़ की दुकानें चलाने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने करीब एक दर्जन से अधिक कबाड़ गोदामों और दुकानों को खंगाला और बड़ी मात्रा में संदिग्ध 55 इंजन, मशीनरी और अन्य सामान को अपने कब्जे में लेकर पिनगवां थाने पहुंचाया, जिसकी अब गहनता से जांच की जा रही है।ग्रामीणों के अनुसार, गांव रीठठ के आसपास लंबे समय से कबाड़ की दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर पुरानी गाड़ियों के इंजन बड़ी मात्रा में लाकर रखे जाते हैं और कई बार तो पूरी-पूरी गाड़ियां भी यहां लाई जाती हैं, जिनका कोई वैध कागज नहीं होता। इनमें से अधिकतर कबाड़ संचालकों के पास कोई वैध लाइसेंस भी नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि यह कबाड़ अवैध तरीके से लाया जाता है और यहां चोरी की गाड़ियों को लाकर काट दिया जाता है और उनके इंजन व पार्ट्स को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस को शक है कि जब्त किए गए इंजन चोरी की गाड़ियों के हो सकते हैं।डीएसपी अभिषेक के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह शुरू हुआ यह अभियान देर तक जारी रहा। इस संबंध में थाना प्रभारी निखिल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रीठठ गांव में कबाड़ की दुकानों में तलाशी अभियान चलाया गया था। कुछ सामान को कब्जे में लिया गया है, जिसकी सूची तैयार की जा रही है।