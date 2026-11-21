पंचकूला शहर के सेक्टर-24 स्थित मल्टी फीचर पार्क के सामने सर्विस रोड पर शनिवार शाम एक कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तुरंत उपचार के लिए सेक्टर-26 स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

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फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शनिवार शाम कार सेक्टर-24 मल्टी फीचर पार्क के सामने सर्विस रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान अचानक कार में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार को संभलने का मौका नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों ने कार में आग लगी देखकर मदद का प्रयास किया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।आग की चपेट में आने से कार सवार बुरी तरह झुलस गया था। लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और उससे संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि कार किसके नाम पर पंजीकृत है और मृतक कहां का रहने वाला था। फिलहाल कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से लगी, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा।