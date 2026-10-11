हरियाणा पुलिस में प्रशासनिक फेरबदल: वरिष्ठ अधिकारियों की बदलीं जिम्मेदारियां, जानें किसे कहां मिली तैनाती?

चार आईपीएस अपने वेतनमान में बने अतिरिक्त एसपी

2023 बैच के चार आईपीएस अधिकारियों को उनके मौजूदा वेतनमान में ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पुनर्नामित किया है। इनमें दिव्यांशी सिंगला को फतेहाबाद, दीपिका अग्रवाल को रेवाड़ी, हर्षित गोयल को पानीपत और मयंक मुद्गिल को हिसार में अतिरिक्त एसपी लगाया गया है।



एचपीएस अधिकारियों के भी तबादले

विक्रांत भूषण को गोहाना का डीसीपी नियुक्त किया गया है। जितेंद्र गहलावत को सोनीपत में अपराध शाखा का डीसीपी बनाया गया है। हितेश यादव को गुरुग्राम में यातायात डीसीपी की जिम्मेदारी दी गई है। डीएसपी नायब सिंह को इंद्री, अर्जुन देव को गुरुग्राम में एसीपी और जोगिंदर शर्मा को पंचकूला में एसीपी लगाया गया है। मीना कुमारी के तबादले संबंधी 20 सितंबर का आदेश रद्द कर उन्हें एससीबी हरियाणा में डीएसपी लगाया गया है। अन्य अधिकारियों को भी सतर्कता ब्यूरो, एनफोर्समेंट ब्यूरो, रेवाड़ी और नारनौल समेत विभिन्न स्थानों पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।