Mahendragarh-Narnaul News: भगत सिंह जयंती पर युवाओं ने किया रक्तदान

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महेंद्रगढ़। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर युवा इंकलाब संगठन ने रविवार को यादव सभा में भारतीय सेना के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया। सुबह 10 से शाम 3 बजे तक चले शिविर में युवाओं, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। करीब 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। मुख्य अतिथि डॉ. मेजर सूरत सिंह ने कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों की जान बचाने में मदद करता है और मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। हकेंवि के डॉ. अमित यादव, डॉ. जसवंत और डॉ. सिद्धार्थ शंकर रॉय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद