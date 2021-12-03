Mahendragarh-Narnaul News: कन्या के जन्म पर किया कुआं पूजन व प्रीतिभोज

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मंडी अटेली। बेटा बेटी में अंतर को दूर करते हुए गांव हसनपुर-बोचड़िया के एक परिवार ने दूसरी लड़की के जन्म लेने पर कुआं पूजन व प्रीतिभोज का आयोजन किया गया। समारोह में अनेक गणमान्य लोगों ने बच्ची को आशीर्वाद व दीर्घायु की कामना की। कन्या के दादा दयानंद ने बताया कि परिवार ने पहले ही निर्णय लिया था कि उनके पुत्र अमन व पुत्र वधु सुशीला को अगर बेटी भी होगी तो बेटे की तरह कुआं पूजन कर बैंड बाजे के साथ खुशियां मनाई जाएंगी। बच्ची का नामकरण अर्पिता रखा गया। उसी के अनुरूप कुआं पूजन व प्रीतिभोज का आयोजन भी किया गया।संवाद