फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   District players will show their strength in the State Karate Championship, will leave today

Mahendragarh-Narnaul News: स्टेट कराटे चैंपियनशिप में दमखम दिखाएंगे जिले के खिलाड़ी, आज होंगे रवाना

Fri, 25 Sep 2026 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
District players will show their strength in the State Karate Championship, will leave today
नारनौल। 25वीं हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन 26 से 28 सितंबर तक कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले से करीब 25 खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर जिले के कराटे खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। खिलाड़ी पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत के साथ प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन


जिले की टीम में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी शामिल हैं। अंडर-14 आयु वर्ग में दुष्यंत सांगवान, ईशांत, जतिन, हर्ष और मयंक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं अंडर-16 वर्ग में मॉन्टी, मोहित, पुरु सैनी और लक्ष्य सैनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अंडर-18 वर्ग में मोहित महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विज्ञापन

जिला टीम के अन्य खिलाड़ियों का चयन एवं सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी खिलाड़ी नियमित अभ्यास, फिटनेस और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोच गौतम शर्मा व सचिन इंदौरा ने बताया कि खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के लिए विशेष तैयारी की है। खिलाड़ियों का लक्ष्य राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले के लिए पदक हासिल करना है।

उन्होंने बताया कि टीम शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी। खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह का माहौल है। जिला कराटे संघ ने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed