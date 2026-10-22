Mahendragarh-Narnaul News: मंडी अटेली में बिजली गुल रहने से पानी सप्लाई प्रभावित
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
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मंडी अटेली। निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर प्रदेशभर के बिजली कर्मचारियों ने वीरवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बिजली मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाईं और रात 10 बजे से तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया।
कर्मचारियों ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निजीकरण से नौकरी की सुरक्षा और कर्मचारी हितों पर असर पड़ेगा। मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई जगह फाल्ट आने के बाद घंटों तक बिजली गुल रही। बिजली कटौती से घरों में अंधेरा छा गया और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई।
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प्रशासन ने पावर हाउसों पर पुलिस बल और निजी नागरिकों को तैनात किया। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी ने पावर हाउसों का निरीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। संवाद
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कर्मचारियों ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निजीकरण से नौकरी की सुरक्षा और कर्मचारी हितों पर असर पड़ेगा। मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई जगह फाल्ट आने के बाद घंटों तक बिजली गुल रही। बिजली कटौती से घरों में अंधेरा छा गया और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई।
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प्रशासन ने पावर हाउसों पर पुलिस बल और निजी नागरिकों को तैनात किया। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी ने पावर हाउसों का निरीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। संवाद