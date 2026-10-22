Mahendragarh-Narnaul News: मंडी अटेली में बिजली गुल रहने से पानी सप्लाई प्रभावित

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कर्मचारियों ने सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निजीकरण से नौकरी की सुरक्षा और कर्मचारी हितों पर असर पड़ेगा। मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।हड़ताल के चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई जगह फाल्ट आने के बाद घंटों तक बिजली गुल रही। बिजली कटौती से घरों में अंधेरा छा गया और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई।प्रशासन ने पावर हाउसों पर पुलिस बल और निजी नागरिकों को तैनात किया। बिजली विभाग के उपमंडल अधिकारी ने पावर हाउसों का निरीक्षण कर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। संवाद