Mahendragarh-Narnaul News: टूटी सड़कों पर फिर उठी आवाज, तीसरे दिन भी धरना जारी

विज्ञापन

वार्ड नंबर दो के पार्षद प्रतिनिधि गौरव यादव के अनुसार कॉलोनी को नगर परिषद को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। विकास कार्यों के लिए करीब दो करोड़ रुपये का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है, जो अंतिम चरण में है। हालांकि, सड़क निर्माण शुरू होने की निश्चित तारीख नहीं बताई गई।खेड़ा ने कहा कि प्रस्ताव भेजे जाने की बात को चार महीने हो चुके हैं। यदि 10 सितंबर तक निर्माण शुरू करने की पक्की समय सीमा नहीं मिली तो धरना जारी रहेगा और 11 सितंबर से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। कॉलोनीवासियों ने बुजुर्गों समेत आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की।